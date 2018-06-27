|Трехсторонная контактная группа в Минске договорилась о прекращении огня на Донбассе с 1 июля – Олифер
|27.06.2018 17:30
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https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1715744861878942
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки.
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