О прекращении огня на Донбассе с 1 июля стороны объявили в связи с периодом сбора урожая, написала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулировнию ситуации на востоке Украины, второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер. Фото: EPA "В связи с началом сбора урожая трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля 2018 года по киевскому времени; подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских соглашений", – написала Олифер.По мнению украинской стороны в контактной группе, чтобы этоит режим прекращения огня начал работать, необхолимо полное выполнение безопастностного блока Минских соглашений. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1715744861878942 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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