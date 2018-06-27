В среду, 27 июня, во всем мире произошел масштабный сбой в работе Telegram и Slack, сообщает Корреспондент .

По данным сервиса Downdetector, о проблемах с мессенджером заявляют пользователи Финляндии, Украины, Беларуси, РФ, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.45% пользователей сообщали, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram.

Стоит отметить, что сбой произошел около 15:00 по киевскому времени.

Представители Telegram пока никак не прокомментировали возникшие проблемы.

Кроме этого, известный корпоративный мессенджер Slack оказался недоступен по всему миру примерно в тоже время.

На проблемы пользователи пожаловались на сбои во всех европейских странах и на территории США. Большинство юзеров не могут войти в Slack. Проблемы затронули как браузерную, так и мобильную версию.

Представители Slack заявили, что разбираются с проблемой и приносят извинения за доставленные неудобства.

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