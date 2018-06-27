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МИД России: позиция Дании не изменит планов по реализации "Северного потока - 2"
27.06.2018 17:36

Позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного потока-2". Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает со ссылкой на ТАСС.

"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2". Насколько нам известно, существуют альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.

По его мнению, на Копенгаген давят из Вашингтона.

"С политической точки зрения конечно, что проект "Северный поток - 2" находится под сильным давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставки в Европу собственного сжиженного газа, для потребителей, а это признают все, коммерчески безобразный и неконкурентный по сравнению с российским трубопроводным газом", - заявил заместитель главы МИД.

Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу разрешения на постройку  "Северного потока-2".

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