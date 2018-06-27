Позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного потока-2". Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает со ссылкой на ТАСС.

"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2". Насколько нам известно, существуют альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.



По его мнению, на Копенгаген давят из Вашингтона.



"С политической точки зрения конечно, что проект "Северный поток - 2" находится под сильным давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставки в Европу собственного сжиженного газа, для потребителей, а это признают все, коммерчески безобразный и неконкурентный по сравнению с российским трубопроводным газом", - заявил заместитель главы МИД.



Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу разрешения на постройку "Северного потока-2".





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