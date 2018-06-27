Позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного
потока-2". Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных
дел России Александр Грушко, передает со ссылкой на ТАСС.
"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2".
Насколько нам известно, существуют альтернативные маршруты
прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил
дипломат.
По его мнению, на Копенгаген давят из Вашингтона.
"С политической точки зрения конечно, что проект "Северный поток -
2" находится под сильным давлением США, которые пытаются
использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более
благоприятные условия для поставки в Европу собственного сжиженного
газа, для потребителей, а это признают все, коммерчески безобразный
и неконкурентный по сравнению с российским трубопроводным газом", -
заявил заместитель главы МИД.
Ранее в России заявили, что Дания умышленно затягивает выдачу
разрешения на постройку "Северного потока-2".
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