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Дуда: Мы будем против любых действий, которые должны вести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией
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27.06.2018 17:38
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Польша не ставить цель "изолировать Россию", но разговор с РФ
"должен остаться на нынешнем уровне", заявил президент Польши
Анджей Дуда. Дуда: Россия сейчас является агрессором Фото: EPA По
словам польского лидера, его страна не ставит цель "изолировать
Россию".Дуда отметил, что из-за оккупации украинских земель Россией
и ее "агрессивного, провокационного поведения, мимо которого нельзя
пройти равнодушно", Польша и Латвия не являются "сторонниками
повышения уровня диалога с РФ"."Мы считаем, что он должен остаться
на этом же уровне и также считаем, что санкции должны быть
сохранены, и мы, непременно, будем против любых действий, которые
должны вести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией", –
сказал он.Дуда подчеркнул, что для начала Россия "должна проявить
добрую волю и показать, что она хочет установления мира"."Россия
сегодня является агрессором – и это факт", – добавил президент
Польши.Экономические санкции в отношении России были введены
Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами
весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на
Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались. Европейский союз 12 марта продлил на
полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18
июня – ограничения за аннексию Крыма.
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