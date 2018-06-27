Польша не ставить цель "изолировать Россию", но разговор с РФ "должен остаться на нынешнем уровне", заявил президент Польши Анджей Дуда. Дуда: Россия сейчас является агрессором Фото: EPA По словам польского лидера, его страна не ставит цель "изолировать Россию".Дуда отметил, что из-за оккупации украинских земель Россией и ее "агрессивного, провокационного поведения, мимо которого нельзя пройти равнодушно", Польша и Латвия не являются "сторонниками повышения уровня диалога с РФ"."Мы считаем, что он должен остаться на этом же уровне и также считаем, что санкции должны быть сохранены, и мы, непременно, будем против любых действий, которые должны вести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией", – сказал он.Дуда подчеркнул, что для начала Россия "должна проявить добрую волю и показать, что она хочет установления мира"."Россия сегодня является агрессором – и это факт", – добавил президент Польши.Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня – ограничения за аннексию Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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