Свадебные цветы – лицо и украшение любого торжества. Это может быть скромный изысканный букетик или большой роскошный букетище, но он должен подходить под свадебный наряд и аксессуары невесты. Если ты теряешься, какой букет подобрать на свадьбу, обрати внимание на эти варианты от портала Nashasvadba.net.

Свадебные цветы: букет-брошь

В последнее время этот вид стал лидером по обсуждению в Интернете. Он делается из разнообразных брошек (морских ракушек, перьев и других материалов) и имеет роскошный винтажный вид. Поищи на YouTube видео, чтобы узнать, как сделать такой букетик самостоятельно.

Выбор материалов самый разный, следовательно ты точно получишь модный и неповторимый аксессуар. В тон к нему сделай также бутоньерки для жениха и свидетелей. Букет из брошей хорош тем, что ты сможешь использовать его дома как предмет декора уже после свадьбы.

Влияние религии на свадебные букеты

Если вера в Бога играет важную роль в твоей жизни, не бойся подчеркнуть это на своей свадьбе. Сейчас некоторые религиозные невесты предпочитают идти к алтарю не с букетом, а с Библией или с молитвенными четками. Например, Меланья Трамп шла под венец с четками вместо свадебного букета. Так что не бойся придать немного символичности своей церемонии.

Добавь витаминов в свадебный букет

Чтобы сэкономить на услугах флориста, ты, конечно, можешь попробовать сделать все цветочные композиции и украшения самостоятельно. Но мы тебе этого делать не рекомендуем, так как они должны быть сделаны накануне свадьбы, а времени у тебя точно на все не хватит.

Но чтобы уменьшить количество цветов, ты можешь разнообразить декорации композициями из фруктов и овощей. Это добавит ярких красок в обстановку. Хорошо смотрятся декоративные лимонные деревья. Если ты вообще не хочешь цветов на столах, поставь в центре композиции из свечей или вазы с декоративными камнями.

Бумажные цветы на свадьбе

Если искусственные цветы у тебя ассоциируются только с похоронами и уроками труда в школе, тебе нужно полазить в Интернете. Сейчас бумажные цветы делают насколько красивыми и изысканными, что их сложно отличить от живых. А иногда искусственные даже красивее. Их давно повсеместно используют как украшения интерьера и одежды.

Искусственные цветы можно купить во многих дизайн-студиях или сделать дома самой, но учти, что создавать цветы самостоятельно довольно сложно, хотя и интересно, так что выбирать тебе. Тем более что искусственные цветы не аллергенны.

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