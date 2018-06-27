Украинская делегация отказалась идти на большой прием, который ежегодно устраивает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные приемы на сотни людей», – пояснил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, украинская сторона не получила ответа от Ягланда относительно стоимости приема.

Арьев также напомнил, что Украина в свое время охотно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку Совета Европы.

«Ну и для тех, кто говорит что в «Европе так не бывает»: еще как бывает», – добавил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира