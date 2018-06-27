Украинцы выпустили обновление для IOS и Android. Электронный полис обязательно социально-правового страхования теперь можно приобрести через смартфон за минуту, передает со ссылкой на .

Создателями обновлений стала команда национального сервиса Штрафы UA. Функция подбора электронного ОСЦПС за государственным номером авто и его удобной покупки и хранения доступна он-лайн.

Новая версия позволяет приобрести и сохранить ОСЦПС в мобильном телефоне. Система кстати напомнит об окончании срока его действия и вовремя предложит обновить договор, сохраняет квитанции об оплате.

"Полис всегда должен быть с собой. В 2017 году было выписано примерно 200 тысяч штрафов, связанных с автогражданкой. Такие штрафы часто возникают из-за того, что у документа истек срок действия, или его забыли дома. Проблемы с хранением как бумажного, так и электронного полисов создает водителям "головную боль" и финансовые недостачи. В первом квартале 2018 года в результате аварий с ОСЦПС пострадавшие получили 529 миллионов гривен. Это невозможно реализовать без полиса "на руках" во время инцидента. Поэтому мы решили дополнить наш сервис возможностью покупки и удобного хранения", - говорит основатель сервиса Штрафы.UA. Денис Дмитров.

Сервис предоставляет гарантию надежности страховых компаний, в которых приобретается автогражданка. Сотрудничать с проверенными страховыми компаниями. Скачать обновление можно в Market или AppStore.

Сейчас Штрафы.UA. использует более 30 тыс. человек. 25 тыс. из общего числа платят с него штрафы. В госбюджет через Штрафы.UA. уплачено более 4 млн грн. штрафов.

Полисы автогражданки - обязательного страхования транспортных средств - от среды можно оформлять в электронном виде. 7 февраля вступило в силу соответствующее распоряжение Нацкомфинуслуг.

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