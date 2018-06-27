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Омбудсмен РФ заявила, что опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды Савченко
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27.06.2018 17:46
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
отметила, что после освобождения из российской тюрьмы
внефракционный нардеп Надежда Савченко оказалась в украинской
тюрьме. По ее мнению, есть риск, что в случае освобождения из
российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова может
ожидать такая же судьба. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook
Она напомнила, что в 2016 году Россия помиловала и передала
украинской стороне Савченко, а сейчас она находится в украинской
тюрьме. В связи с этим, по ее мнению, российским властям
"надо подумать, добро ли они делают, отправляя людей в
Украину".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы
с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.Украинская военнослужащая
Савченко в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР" и вывезена в
Россию. В мае 2016 года Савченко, избранную к тому времени в
украинский парламент, обменяли на двух российских
военнослужащих, задержанных в Луганской области.22 марта 2018
года Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала дозволение на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа без права
залога.Депутата подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.
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