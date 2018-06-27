Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что после освобождения из российской тюрьмы внефракционный нардеп Надежда Савченко оказалась в украинской тюрьме. По ее мнению, есть риск, что в случае освобождения из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова может ожидать такая же судьба. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook Она напомнила, что в 2016 году Россия помиловала и передала украинской стороне Савченко, а сейчас она находится в украинской тюрьме. В связи с этим, по ее мнению, российским властям "надо подумать, добро ли они делают, отправляя людей в Украину".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.Украинская военнослужащая Савченко в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР" и вывезена в Россию. В мае 2016 года Савченко, избранную к тому времени в украинский парламент, обменяли на двух российских военнослужащих, задержанных в Луганской области.22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа без права залога.Депутата подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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