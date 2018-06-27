|Осужденный в России майдановец грозит покалечить себя из-за наказания в колонии
|27.06.2018 17:52
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Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко угрожает покалечить себя из-за наказания в колонии. Он должен выйти на свободу 3 августа, однако его в который раз поместили в штрафной изолятор. Об этом "Крым. Реалии" координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, передает
"Сначала за то, что он завесил спальное место, поместили в
изолятор на 7 суток. Саша говорит, что был сквозняк и он мерз,
следовательно повесил завесу. Затем оформили взыскание за то, что
находился в спальном помещении, якобы нарушая установленный
порядок. И говорят, что сейчас еще будет взыскание за то, что не
держал руки за спиной вне камеры", - рассказала Гончарова.