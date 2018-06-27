Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко угрожает покалечить себя из-за наказания в колонии. Он должен выйти на свободу 3 августа, однако его в который раз поместили в штрафной изолятор. Об этом "Крым. Реалии" координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, передает

"Сначала за то, что он завесил спальное место, поместили в изолятор на 7 суток. Саша говорит, что был сквозняк и он мерз, следовательно повесил завесу. Затем оформили взыскание за то, что находился в спальном помещении, якобы нарушая установленный порядок. И говорят, что сейчас еще будет взыскание за то, что не держал руки за спиной вне камеры", - рассказала Гончарова.



По словам Гончаровой, в связи с взысканиями Костенко угрожает нанести себе увечья.



"Он очень взволнован тем, что ему начали оформлять взыскания. За месяц до освобождения - это уже третье", - отметила она.



Напомним, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова требует от РФ безотлагательно предоставить ей возможность осуществить визит к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья.





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