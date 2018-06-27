Во время ссоры о доверии к внефракционному нардепу Надежде Савченко жительница Ивано-Франковской области назвала сожителя "москалем", после чего была убита. Об этом говорится в решении суда. Убийца заявил, что Савченко не вызывает у него доверия Фото: ЕРА Согласно материалам дела об умышленном убийстве, случай произошел 12 марта после того, как по радио началась передача о Савченко. Мужчине отозвался о ней отрицательно."Он высказал свое мнение по этому поводу, указав, что Савченко является лицом, которое не вызывает у него доверия. После этого между ними возник спор, в ходе которой потерпевшая начала его обвинять в отсутствии у него патриотизма, назвав его "москаль" и указав, что его мама россиянка по национальности", – сказано в документе.После плевка в лицо сожитель набросил веревку на шею женщины и задушил ее.Согласно материалам дела, преступник прятал тело погибшей, пока в дом не пришли полицейские. К ним обратилась знакомая погибшей после того, как не смогла ее найти.Местное издание "КУРС" сообщает, что убийство произошло в селе Новичка, убитой женщине было 79 лет, а осужденному – 69. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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