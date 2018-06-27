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Суд в Ивано-Франковской области отправил за решетку мужчину, который во время спора о Надежде Савченко задушил сожительницу
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27.06.2018 17:54
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Во время ссоры о доверии к внефракционному нардепу Надежде Савченко
жительница Ивано-Франковской области назвала сожителя "москалем",
после чего была убита. Об этом говорится в решении суда. Убийца
заявил, что Савченко не вызывает у него доверия Фото: ЕРА Согласно
материалам дела об умышленном убийстве, случай произошел 12 марта
после того, как по радио началась передача о Савченко. Мужчине
отозвался о ней отрицательно."Он высказал свое мнение по этому
поводу, указав, что Савченко является лицом, которое не вызывает у
него доверия. После этого между ними возник спор, в ходе которой
потерпевшая начала его обвинять в отсутствии у него патриотизма,
назвав его "москаль" и указав, что его мама россиянка по
национальности", – сказано в документе.После плевка в лицо
сожитель набросил веревку на шею женщины и задушил ее.Согласно
материалам дела, преступник прятал тело погибшей, пока в дом не
пришли полицейские. К ним обратилась знакомая погибшей после того,
как не смогла ее найти.Местное издание "КУРС" сообщает, что
убийство произошло в селе Новичка, убитой женщине было 79 лет, а
осужденному – 69.
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