Під парасолькою ОБСЄ у Києві організували «чудову» конференцію з питань свободи медіа, на яку запросили низку російських пропагандистів і забезечили їм майданчик для генерування булшіта. Усе з ініціативи все того ж французького соціаліста, з 2017-го року представника ОБСЄ з питань свободи слова, Арлема Дезіра.

Але на кордоні розвернули: ведучого «росія 24» Євгена Примакова; кореспондентку «RT» Полу Слієр — обом впаяли заборону на в’їзд на 5 років. Але потрапив на конференцію

Максим Буякевич — співробітник департаменту інформації МЗС РФ (!! навіть за посадою блт це частина пропагандистської машини, якщо не гебіст). Уже не згадуватиму таких дрібних місцевих шкідників типу Коцаби та резидентів «страна юа»

Всіх цих прекрасних людей збирає ОБСЄ під чутким керівництвом Дезіра, який не бачить жодної різниці між Сущенком та Вишинським, засудив затримання останнього й рішуче засудив Україну за «фейки» та операцію по Бабченку взагалі. А от збирати російських журналістів, канали яких навіть ЄС визнає як інструменти пропаганди (ту ж «рашу тудей»), то норм, чому б не потриндіть про свободу медіа. Для Арлема Дезіра та ОБСЄ всі в одному ряду, пофіг на контекст, він або геть не розбирається в тематиці, або вмикає режим шланга. Живі інструменти пропаганди агресора чи Сущенко, Ян Куцяк — йому без різниці, всі однакові, всі журналісти, яких треба захищати.

І ця солянка на конференції говорить про утиски свободи слова й неприпустимість будь-яких санкцій до журналістів, але направду, звісно ж, мова про російських чи проросійських «журналістів», яких і так майже не чіпають (привіт «інтеру» та неіснуючому кворуму нацради з питань телебачення). Коротше, до роботи ОБСЄ і Дезіра по інформаційній політиці — питань нема, все конечно.

—