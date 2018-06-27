|Під парасолькою ОБСЄ у Києві організували «сепарську» конференцію, — блогер
|27.06.2018 17:55
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Під парасолькою ОБСЄ у Києві організували «чудову» конференцію з питань свободи медіа, на яку запросили низку російських пропагандистів і забезечили їм майданчик для генерування булшіта. Усе з ініціативи все того ж французького соціаліста, з 2017-го року представника ОБСЄ з питань свободи слова, Арлема Дезіра.
Але на кордоні розвернули: ведучого «росія 24» Євгена Примакова;
кореспондентку «RT» Полу Слієр — обом впаяли заборону на в’їзд на 5
років. Але потрапив на конференцію
Всіх цих прекрасних людей збирає ОБСЄ під чутким керівництвом Дезіра, який не бачить жодної різниці між Сущенком та Вишинським, засудив затримання останнього й рішуче засудив Україну за «фейки» та операцію по Бабченку взагалі. А от збирати російських журналістів, канали яких навіть ЄС визнає як інструменти пропаганди (ту ж «рашу тудей»), то норм, чому б не потриндіть про свободу медіа. Для Арлема Дезіра та ОБСЄ всі в одному ряду, пофіг на контекст, він або геть не розбирається в тематиці, або вмикає режим шланга. Живі інструменти пропаганди агресора чи Сущенко, Ян Куцяк — йому без різниці, всі однакові, всі журналісти, яких треба захищати.
І ця солянка на конференції говорить про утиски свободи слова й неприпустимість будь-яких санкцій до журналістів, але направду, звісно ж, мова про російських чи проросійських «журналістів», яких і так майже не чіпають (привіт «інтеру» та неіснуючому кворуму нацради з питань телебачення). Коротше, до роботи ОБСЄ і Дезіра по інформаційній політиці — питань нема, все конечно.
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