|В Новой Зеландии произошло: есть жертвы
|27.06.2018 17:59
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ДТП произошло в среду на северном острове Новой Зеландии близко города Уэйверли, в результате шесть человек погибли, двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает со ссылокй на Синьхуа.
Как сообщил представитель местной полиции, авария произошла около 11:00 по местному времени. Два автомобиля, в каждом из которых находилось по четыре человека, столкнулись лоб в лоб. Шесть человек погибли на месте, еще двое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев, на трассе было мокро и скользко, один из
автомобилей выехал за линию разметки, что привело к аварии.
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