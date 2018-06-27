Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает сохранение санкций против России и выступает против перезагрузки в отношениях с Москвой, сообщает агентство PAP .

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил польский президент.

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что разговор с РФ необходимо сохранить: "Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть".

Также Дуда отметил, что "по очевидным причинам", между которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде только Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и успокоения ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - заявил Дуда.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Польши Анджей Дуда считает Россию наибольшей угрозой глобальному миру .

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