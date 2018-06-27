Американский суд вынес окончательный приговор голливудскому сценаристу, автору комиксов Блэйку Лейблу за жестокое убийство украинки Яны Касьян, передает со ссылкой на .

Присяжные признали Лейбела виновным в трех преступлениях - убийстве первой степени, пытках и нанесении увечий. За каждое из них Лейбл получил пожизненное заключение. Также они определили все обстоятельства жуткого преступления, которое судья суда в Лос-Анджелесе Марк Э. Виндхам назвал "глубоко жестоким". Об этом из суда сообщила мать женщины Ольга Касьян, передает ТСН.

Обжаловать приговор у осужденного права нет.

По словам Ольги Касьян, дальше будут проходить гражданские суды по алиментах на содержание внучки, опекуншей которой она стала.

6 мая 2016 года в американском городе Лос-Анджелес 30-летнюю Яну Касьян убил гражданский муж Блейк Лейбл. Он - сценарист и автор криминальных комиксов (рисунки с короткими текстами, образуют рассказ. - Gazeta.ua). Пытал женщину в квартире трое суток. В одном из своих комиксов он подробно описал убийство молодой женщины. В сюжете серийный маньяк разрезает тело в белой спальне на белом постели. Затем перерезает горло. Смотрит, как все вокруг краснеет от крови. В то же время получает сексуальное удовлетворение. Именно так Блейк убил Яну.

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