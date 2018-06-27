|Боярская и Хаматова встретились с Барышниковым
|27.06.2018 18:02
|
Михаил Николаевич Барышников!!! Большой друг и Малого Драматического театра и театра Наций. Был на обоих спектаклях в Нью-Йорке. Большое счастье общаться с этим удивительным, сверхъестественным, тонким человеком))) #ньюйорк #мдт #театрнаций #коварствоилюбовь #иванов #шиллер #чеховПубликация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 21 Июн 2018 в 2:31 PDT
Боярская задействована в спектаклях "Иванов" и "Коварство и любовь", которые показали в США.Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. В 1974 году гастролировал в Канаде в составе труппы Большого театра и не вернулся обратно в СССР.
Поделитесь статьей с друзьями