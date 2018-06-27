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Боярская и Хаматова встретились с Барышниковым
27.06.2018 18:02
Российская актриса Елизавета Боярская обнародовала фото с коллегами – Чулпан Хаматовой и Михаилом Барышниковым. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боярская: Большое счастье общаться с этим удивительным, сверхъестественным, тонким человеком Фото: lizavetabo / Instagram Фото Боярская обнародовала в Instagram."Михаил Николаевич Барышников!!! Большой друг и Малого драматического театра, и Театра наций. Был на обоих спектаклях в Нью-Йорке. Большое счастье общаться с этим удивительным, сверхъестественным, тонким человеком", – написала она.

Михаил Николаевич Барышников!!! Большой друг и Малого Драматического театра и театра Наций. Был на обоих спектаклях в Нью-Йорке. Большое счастье общаться с этим удивительным, сверхъестественным, тонким человеком))) #ньюйорк #мдт #театрнаций #коварствоилюбовь #иванов #шиллер #чехов

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 21 Июн 2018 в 2:31 PDT
Боярская задействована в спектаклях "Иванов" и "Коварство и любовь", которые показали в США.Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. В 1974 году гастролировал в Канаде в составе труппы Большого театра и не вернулся обратно в СССР.

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