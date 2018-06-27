|Украина и Беларусь демаркируют границу в Чернобыльской зоне
|27.06.2018 18:06
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Украина и Беларусь приняли план демаркации государственной границы между странами в Чернобыльской зоне, рассчитанный на 2018-2026 годы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на
беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением
территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и
взаимодействия в отношениях между нашими государствами. МИД Украины
расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащему
договорно-правовомау оформлению государственной границы между
Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.
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