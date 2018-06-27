В группе F определились участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Ими стали команды Швеции и Мексики. Германия не смогла обыграть Южную Корею и закончила групповой этап на последнем месте Фото: EPA Команда Южной Кореи сумела сотворить сенсацию, обыграв действующих чемпионов мира – сборную Германии со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований. Голы забили Ким Ен Гвон (90+2) и Сон Хын-Мин (90+6). Немцев устраивала только победа, а поражение опустило команду на последнее место в группе. Таким образом, Германия не пробилась в плей-офф ЧМ 2018.Шведская сборная разгромила команду Мексики, которая лидировала в группе после второго тура, и вышла в плей-офф с первого места. Встреча завершилась победой европейской сборной со счетом 3:0. За шведов забивали Аугустинссон (50) и Гранквист (62, с пенальти). Также автогол на свой счет записал Альварез (74).Окончательное положение в группе F:1. Швеция – 6 очков.2. Мексика – 6 очков.3. Южная Корея – 4 очка.4. Германия – 4 очка.Вечером 27 июня шведы и мексиканцы узнают своих соперников по 1/8 финала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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