Птенцы Путина в Германии уже настолько уютно себя чувствуют, что не стесняются показывать свои действия уже не прячась ни от своих коллег, ни от зарубежных партнеров и союзников, переходя к саботажу в ключевых моментах различных систем. Если эпопея с Северным потоком-2 проявила слой кротов и просто мздоимцев, успешно взрощенных в германских коридорах власти Герхардом Шредером, то другая волна также действует в министерстве обороны, превращая армию в бутафорию, мало приспособленную к реалиям сего дня. Тут речь идет как об общем уровне боеспособности германской армии, о ее численности, уровне затрат на оборону и ее перспективы, так по отдельным критическим компонентам безопасности.

Известно, что в рамках НАТО существует соглашение о том, что в случае возникновения угрозы применения ЯО по странам членам Альянса, США передают в распоряжение союзников определенное количество ядерных боеприпасов авиационного базирования в виде авиабомб М61. В основном, они хранились на авиабазе Рамштайн в Германии. Понятно, что такие планы берут свое начало во времена противостояния с Варшавским Блоком, а вернее – совком, но сейчас из Москвы регулярно звучат угрозы в адрес европейских стран, в том числе и предложения о применении ЯО. Достаточно вспомнить речь Жириновского, занимавшего должность вице-спикера Госдумы о необходимости ядерной бомбардировки Босфора в Турции, стране НАТО.

В общем, вопрос о ядерном противостоянии снова возник и странам НАТО пришлось пересматривать свои возможности в этом плане. Понятно, что сама ядерная бомба является оружием только в комплексе со средством ее доставки до цели. Речь идет о самолетах, способных оперировать таким типом боеприпасов. Его бортовые системы должны иметь возможности принимать на борт и уже использовать именно такое специфическое оружие.

Соответствие летательного аппарата требованиям М61 подтверждается сертификатом. Скорее только речь идет не только о наличии бортовых систем управления таким оружием, но и принципиальной возможности платформы доставит боеприпас в целевой район.

Кроме дальности полета и прочих летных характеристик, речь идет и о принципиальной способности проникновения на территорию противника, имеющего конкретные возможности в плане ПВО. Если расчеты показывают, что самолет будет гарантированно сбит над целевой территорией, то он не может быть сертифицирован для операций с ЯО. Кроме стратегических и прочих бомбардировщиков, которые в принципе создавались для подобных целей, в Европе, с ее небольшими расстояниями, носителями таких боеприпасов являются многофункциональные истребители.

Понятно, что сами американские производители авиатехники изначально предусматривали конкретные модели самолетов для выполнения ядерных миссий и обеспечивали соответствие всем требованиям. Например, такими самолетами до сих пор являются F-15 и F / A-18, которые сертифицированы для операций с ЯО. Но с учетом того, что общий уровень возможностей систем ПВО значительно повысился, а потенциальный соперник создает насыщенную и эшелонированную систему противовоздушной обороны, требования к носителям ЯО тоже изменились и теперь ставка делается на F-35 Joint Strike Fighter –смаолет пятого поколения. Те страны, которые сейчас начали закупки этих машин, получают опцию, связанную с возможностью использования ЯО.

Германия же имеет на вооружении, в основном, самолеты Торнадо, которые не сертифицированы для операций с ЯО и когда РФ показала, что может выкинуть любую гадость, Берлин встал перед проблемой, когда имеет доступ к ЯО, но не имеет носителей соответствующего класса.

В принципе, Штаты готовились к тому, что Германия сделает заявку на F-35 поскольку их уже начали ставить на вооружение сразу несколько европейских стран, в том числе Норвегия и Италия, но в принципе, выбор был несколько шире: F-35, Boeing F-15 Eagle, Super Hornet F / A-18E / F Boeing или модернизированный Eurofighter.

Идею закупок F-35 очень поддерживал прежний начальник штаба Люфтваффе генерал-лейтенант Карл Мюльльнер. Он отмечал, что кроме самой возможности операций с ЯО, новый самолет выводит ВВС на совершенно новый уровень боеспособности и ни с каким другим самолетом, такого уровня достичь невозможно. Он считал не целесообразным перекрывать эту потребность самолетами предыдущего поколения, американского производства или допиленным Eurofighter. Но в любом случае, он вел речь об однозначной замене устаревших Тайфунов. В результате, генерала уволили, а министерство обороны Германии, в апреле текущего года, сделало заявку министерству обороны США на сертификацию Тайфунов для операций с ЯО.

В общем, со стороны этот ход выглядит как диверсия и вот почему. Сертификация американских самолетов по части их соответствию текущим моделям ЯО, производится очень быстро потому, что необходимые условия соблюдаются еще на стадии проектирования. Оно и понятно, ибо заказчиком самолета является Пентагон, а он изначально планирует или не планирует применение самолета для работы с ЯО. Сторонний же производитель, желающий получить сертификат, становится в процесс, который будет длиться 7-10 лет, без гарантии положительного решения вопроса. Для жизни одной машины это – большой срок, а уж тем более, это много для решения главного вопроса – возможности оперирования ЯО. Более того, к 2025 году ожидается вывод из эксплуатации всех Тайфунов из состава ВВС Германии. То есть, даже положительное решение, застанет ветер на выходе, а ведь скорее только, там понадобятся модернизации и модификации самолета для полного соответствия требований сертификата. Лица, принимавшие такое решение в МО Германии, не могут не знать такого расклада и тем не менее, заявка уже сделана и в Штатах до сих пор не могут понять, что это было.

В общем, кремлевский крот нарыл себе норки в Германии уже везде, но тем не менее, можно порадоваться за немцев в том плане, что у них нет коррупции.

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