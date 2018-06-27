Российские фабрики троллей будут отслеживать в течение суток от начала их работы - этим занимается правительство Соединенных Штатов Америки. Также Штаты проверяют журналистов на использование правдивых фактов, передает со ссылкой на .

К угрозе российского вмешательства относятся серьезно, но хотелось бы большей политической поддержки в противодействии дезинформации, заявил директор Консультативной комиссии по вопросам публичной дипломатии Шон Пауэрс на саммите, посвященном военным технологиям. Он предупредил: его ведомство имеет сотни различных программ, предотвращающих дезинформацию со стороны России.

При этом ведущему центру правительства по противодействию дезинформации и пропаганде Global Engagement Center до сих пор не выделили надлежащие 60 миллионов долларов финансирования, рассказал Пауэрс.

В мае пообещали выделить Украине 10 млн долларов для усовершенствования кибербезопасности.

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