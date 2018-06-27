"Vodafone Украина" не может восстановить мобильную связь на Донбассе из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отметила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске, второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер. Проблемы со связью "Vodafone Украина" начались на Донбассе в январе Фото: EPA "Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны [представителей] отдельных районов Донецкой и Луганской областей работники компании "Vodafone Украина" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе", – написала она. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1715744861878942 На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России.В ходе заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 28 февраля была достигнута договоренность о необходимости восстановления мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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