Переброска дополнительных средств и сил армией США в Европу вынуждает Пентагон провести масштабную модернизацию объектов инфраструктуры в данном регионе. И как стало известно, на это ястребы запрашивают ни много ни мало, а $828 млн!

В первую очередь Пентагон намерен провести работы по улучшению инфраструктуры баз ВВС, в частности, взлётно-посадочных полос, подъездных путей, обеспечение баз дополнительными объектами для хранения боеприпасов, снаряжения и техники и т.д.

Все эти меры должны в случае агрессии на партнеров США по Североатлантическому Альянсу в максимальные строки обеспечить их защиту и развертывание в районе соприкосновения с врагом.

Что интересно, общий объем финансирования военных объектов, создаваемый в рамках “Европейской Оборонной Инициативы” (EDI), в 2019 году может составить $6,5 млрд, в то время как в этом году оно чуть более $4,8 млрд.

Собственно, США не просто вернули в Европу энное количество своих вооруженных сил, а закрепляются здесь действительно и надолго. А ведь, казалось бы, в не таком уж и далеком 2013 году американские военные покидали Старый Свет, базы закрывались, техника выводилась… Переиграли!

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