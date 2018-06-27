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Известный рэпер из Бельгии снял клип в центре Киева
27.06.2018 18:22

Известный бельгийский рэпер Damso снял клип в центре Киева, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что в клипе певец поет на французском языке на фоне памятника на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. 

По данным источника, съемки клипа на композицию "Smog" проходили в Печерском районе столицы Украины, возле монумента Родина-мать в парке Славы.

Кроме этого, за две недели видео набрало более 9,6 млн просмотров. 

Как сообщал svodka.net ранее, датская певица МО решила быть оригинальной: отказавшись от гламурных понтов, звезда рискнула отправиться в самое сердце "неблагополучного" района Киева, чтобы снять на его колоритных просторах свой новый клип на свежий сингл с символичным названием "Kamikaze". 
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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