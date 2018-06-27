Известный бельгийский рэпер Damso снял клип в центре Киева, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что в клипе певец поет на французском языке на фоне памятника на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

По данным источника, съемки клипа на композицию "Smog" проходили в Печерском районе столицы Украины, возле монумента Родина-мать в парке Славы.

Кроме этого, за две недели видео набрало более 9,6 млн просмотров.

звезда рискнула отправиться в самое сердце "неблагополучного" района Киева

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