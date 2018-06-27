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Порошенко подписал два закона, которые касаются отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе
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27.06.2018 18:26
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Законы, которые подписал президент Украины Петр Порошенко,
позволят, в частности, без пошлин ввозить материалы для
бронежилетов и шлемов, а также продлят льготы на оплату военного
сбора. О подписании законов Порошенко сообщили 27 июня Фото:
president.gov.ua Принятый Верховной Радой 19 июня закон "О внесении
изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения
некоторых положений" дополнил действующие нормы "относительно
освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных
средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для
изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и
медицинских изделий на период осуществления мероприятий по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и
сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и
Луганской областях, которые осуществляются путем проведения
операции Объединенных сил (ООС)".Положения подписанного документа
действуют с 1 мая 2018 года, когда на Донбассе началась ООС.Второй
подписанный Порошенко закон вносит изменения в Налоговый кодекс
Украины. Он "обеспечивает продолжение действия льгот по уплате
военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на
период осуществления мероприятий по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии
РФ в Донецкой и Луганской областях".В Администрации Президента
отметили, что налоговые льготы были установлены на период
проведения антитеррористической операции, которая
трансформировалась в ООС.
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