Законы, которые подписал президент Украины Петр Порошенко, позволят, в частности, без пошлин ввозить материалы для бронежилетов и шлемов, а также продлят льготы на оплату военного сбора. О подписании законов Порошенко сообщили 27 июня Фото: president.gov.ua Принятый Верховной Радой 19 июня закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" дополнил действующие нормы "относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС)".Положения подписанного документа действуют с 1 мая 2018 года, когда на Донбассе началась ООС.Второй подписанный Порошенко закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Он "обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".В Администрации Президента отметили, что налоговые льготы были установлены на период проведения антитеррористической операции, которая трансформировалась в ООС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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