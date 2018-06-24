|Последствия грозы в Новосибирской области: более 30 тысяч жителей остались без света
|24.06.2018 15:35
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Приблизительно полусотня населенных пунктов в Новосибирской области оказалась обесточена после грозы. В общем, в этот раз без света остались более тридцати тысяч человек. Эта информация обнародована в сообщении регионального ГУ МЧС.В пресс-службе главка сказано следующее: - "причина – срабатывание автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта".
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