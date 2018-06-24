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Последствия грозы в Новосибирской области: более 30 тысяч жителей остались без света
24.06.2018 15:35

Приблизительно полусотня населенных пунктов в Новосибирской области оказалась обесточена после грозы. В общем, в этот раз без света остались более тридцати тысяч человек. Эта информация обнародована в сообщении регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе главка сказано следующее: - "причина – срабатывание автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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