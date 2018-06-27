|На Галапагосских островах проснулся вулкан
|27.06.2018 18:28
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На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра. По меньшей мере 300 человек были эвакуированы. Объявленный оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает со ссылкой на El Universo.
В районе также была приостановлена вся туристическая деятельность.
Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6. По данным эквадорского геофизического института, это является признаком вулканической сейсмической активности.
Есть данные и о извержения лавы.
Последнее извержение вулкана было зафиксировано в октябре 2005 года.
Отметим, что на склонах Сьерра-Негра живут гигантские черепахи и
игуаны, которые могут оказаться в опасности в ближайшее
время.