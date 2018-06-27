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На Галапагосских островах проснулся вулкан
27.06.2018 18:28

На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра. По меньшей мере 300 человек были эвакуированы. Объявленный оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает со ссылкой на El Universo.

В районе также была приостановлена ​​вся туристическая деятельность.

Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6. По данным эквадорского геофизического института, это является признаком вулканической сейсмической активности.

Есть данные и о извержения лавы.

Последнее извержение вулкана было зафиксировано в октябре 2005 года.

Отметим, что на склонах Сьерра-Негра живут гигантские черепахи и игуаны, которые могут оказаться в опасности в ближайшее время.

Как сообщал вулкан Симмое на юго-западном японском острове Кюсю в среду начал извергаться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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