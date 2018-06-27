Дефицит государственного бюджета за январь-май 2018 года составил 9,2 млрд грн. При этом в прошлом году госбюджет за такой же период был сведен с профицитом в 26,5 млрд грн, сообщает сайт Минфина, передает со ссылкой на .

Общий фонд госбюджета за пять месяцев сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году его недостаток составил 6,6 млрд грн. Расходы бюджета в этом году равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше прошлогоднего показателя.

По сравнению с пятью месяцами прошлого года, расходы по общему фонду выросли на 24,8% – до 354,1 млрд грн. На 13,5% выросли доходы госбюджета – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% – до 337,7 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% – до 298 млрд грн. Наибольший рост показал налог на прибыль – 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% – до 13,1 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли на 68% – до 68 млрд грн. В том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Национальным банком, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.





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