Скорей только, мужчина в военной форме, который на конференции ОБСЕ в Киеве сделал заявление о заключенном в российской тюрьме режиссере Олеге Сенцове, перепутал его с обвиняемым в приобретении взрывчатки крымчанином Алексеем Чирнием, считает адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Динзе подчеркнул, что мужчина сделавший заявление о Сенцове, не раскрыл свое имя и фамилию Фото: Дмитрий Динзе / Facebook Адвокат подчеркнул, что мужчина сделавший заявление, не раскрыл свое имя и фамилию. Доказательств его словам нет."Это, конечно, полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать что-либо запрещенное. А вот что Сенцов хотел вагонами везти в Крым людей из "Правого сектора" – такое было", – сообщил он.Динзе считает, что этот мужчина перепутал Сенцова с крымчанином Алексеем Чирнием, которого обвинили в приобретении взрывчатки."Это документально зафиксированный факт. Чирний как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки. Приобретение происходило под наблюдением сотрудников ФСБ РФ. В этом деле ФСБ РФ устанавливала долгое время людей, которые так или иначе контактировали с Сенцовым, между них не было ни одного человека, который бы мог сбыть Сенцову оружие или взрывчатые вещества, и поверьте, оперативные сотрудники работали не только в Крыму, но и на территории Украины. Поэтому странно слышать такой бред, иначе как провокацией этот поступок не назвать", – заявил адвокат.По словам адвоката, то, что на Сенцова начнут лить "поток бреда", было ожидаемо."Сенцов продолжает голодовку. Зачем Олегу было самому искать взрывчатку, когда это уже делал Чирний, по мнению следователей и оперативников ФСБ?" – добавил Динзе. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1907659845951814&id=100001234515802 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Один из организаторов мероприятия, глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила мнение, что мужчина, говоривший на конференции о Сенцове, участник спланированной провокации.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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