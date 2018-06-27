. Сегодня, 27 июня, обе палаты польского парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти. Отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, например, нацистской Германии. Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах и ​​Украине. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

За изменения голосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался. Окончательное решение о законе должен принять президент.



Как сообщал согласно решению польских депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом издание Dzieje отмечает, что ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии "Гражданская платформа", которая хотела отменить положения закона о ИНП относительно "преступлений украинских националистов".

О том, чтобы немедленно включить рассмотрение изменений в закон о ИНП в повестку дня сегодняшнего заседания, ходатайствовал премьер-министр Матеуш Моравецький. По его словам, в правилах, которые введены в действие 1 марта, не учтено международных реалий, и они "начали действовать контропродуктивно".

"Мы ни от чего не отказываемся, реализовано гораздо больше, чем мы предусмотрели", - сказал глава правительства Польши.

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