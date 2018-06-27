|В Николаеве актер бросился под поезд из-за ссоры с девушкой
|27.06.2018 18:37
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Во вторник, 26 июля, в Николаеве молодой актер бросился под тепловоз, сообщают Новости-N.
Стоит отметить, что погибший оставил предсмертную записку и в ней он объяснил свой поступок размолвкой со своей гражданской женой.
Кроме этого, мужчина также уточнил в записке, что сначала мужчина хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.
По данным источника, погибший 1992 года рождения, прописан в Харьковской области. Он работал актером в кукольном театре, а в Николаев якобы приехал с театром для выступлений.
Как сообщал svodka.net, в Китае толпа поспособствовала суициду девушки, в результате чего несколько из них были задержаны полицией.
В адрес девушки звучали такие обращения и упреки: "Секундное дело, а ты все никак не соберешься!", "Нужно идти по делам, а девушка все никак не доводит дело до конца".
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