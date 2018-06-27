|Трехсторонняя группа договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля
|27.06.2018 18:40
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В Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении перемирия в Донбассе с 1 июля 2018 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Трехсторонняя группа согласовала «всеобъемлемый, стабильный и бессрочный режим прекращения огня» к началу сбора урожая.
Представители Украины отметили, что для того, чтобы перемирие заработало, нужно обеспечить полный мониторинг со стороны СММ ОБСЕ, а Россия должна предоставить гарантии. Также нужно отвести все тяжелое вооружение от линии разграничения, согласно Минским соглашениям.
Гуманитарная подгруппа в Минске обсуждала также освобождение заложников и представители Украины выразили готовность к широкому компромиссу для освобождения украинцев.
В прошлый раз, пасхальное перемирие вступило в силу в полночь 30 марта 2018 года, однако кремлевские наемники нарушили его в первые же сутки.