Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске готова к широкому компромиссу для освобождения украинских заложников. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц. Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Также, по ее словам, украинская сторона призвала РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ранее сообщила, что обмен заложниками между Украиной и Россией мог бы состояться во время чемпионата мира по футболу 2018 года, однако все зависит от президента РФ Владимира Путина.

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