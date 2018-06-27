|Аласания о митинге против продажи прав на трансляцию ЧМ: Кучка людей в камуфляже вопросы кричали, ответов не слушали
|27.06.2018 18:42
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https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/2087693084575732
26 июня возле НОТУ прошел пикет против продажи прав на трансляцию чемпионата мира по футболу украинским телеканалам "Интер" и НТН. Несколько десятков активистов, между которых, по сообщению "РБК-Украина", участники АТО, пришли к телеканалу с картонной фигурой его председателя Зураба Аласании и российским флагом.
ЧМ по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля.
5 мая Аласания сообщил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций на чемпионат мира по футболу в РФ другому вещателю. По его словам, долг Национальной телерадиокомпании Украины перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) за телетрансляции с чемпионата мира в РФ накапливался с 2016 года. После отказа НОТУ транслировать турнир к телерадиокомпании обратилась Inter Media group с предложением приобрести сублицензию на право показа половины матчей чемпионата. В мае, после завершения переговоров, "НОТУ покрывает две трети долга перед ЕСВ", объяснил Аласания.
В итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины подписала дополнительное соглашение о продаже исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН. Это позволяет надеяться на показ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году, заявил председатель НОТУ.
Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ и не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения турнира. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинцев не посещать мундиаль, а каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" отменили трансляцию матчей. 11 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление о запрете трансляции в Украине чемпионата мира, но его так и не включили в повестку дня.