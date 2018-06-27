Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что 26 июня участники митинга под каналом "часок покрасовались для канала ZIK" и уехали. Аласания о митинге под НОТУ: Господин Дыминский, ваши парни могли бы приготовиться лучше Фото: UA: Суспільне мовлення / Facebook "Кучка людей, одетых в камуфляж ( "скажите им кто-нибудь – в городе их видно" (с) приехали под "Карандаш", развернули плакаты и саунд-систему, и принялись требовать прекратить показывать футбол (?) и [президента РФ Владимира] Путина (?). Вопросы кричали, ответов не слушали. С часок покрасовались для канала ZIK, который вдруг оказался в кустах, на том и собрались. Господин Дыминский (владелец канала ZIK, бизнесмен Петр Дыминский. – ), ваши парни могли бы приготовиться лучше (Радики-Форпосты свои печеньки не отрабатывают). Как бы ни было – вам это не поможет. Все, что ZiK присвоил на львовском филиале, вернуть придется все равно. PS - весело жду звонка с ZiKа. Их там было аж пять человек, есть теоретическая вероятность, что хотя бы один знает, что неплохо было бы попросить комментарий и у другой стороны", – написал Аласания. https://www.facebook.com/zurab.alasania/posts/2087693084575732 26 июня возле НОТУ прошел пикет против продажи прав на трансляцию чемпионата мира по футболу украинским телеканалам "Интер" и НТН. Несколько десятков активистов, между которых, по сообщению "РБК-Украина", участники АТО, пришли к телеканалу с картонной фигурой его председателя Зураба Аласании и российским флагом. ЧМ по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. 5 мая Аласания сообщил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций на чемпионат мира по футболу в РФ другому вещателю. По его словам, долг Национальной телерадиокомпании Украины перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) за телетрансляции с чемпионата мира в РФ накапливался с 2016 года. После отказа НОТУ транслировать турнир к телерадиокомпании обратилась Inter Media group с предложением приобрести сублицензию на право показа половины матчей чемпионата. В мае, после завершения переговоров, "НОТУ покрывает две трети долга перед ЕСВ", объяснил Аласания. В итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины подписала дополнительное соглашение о продаже исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН. Это позволяет надеяться на показ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году, заявил председатель НОТУ. Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ и не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения турнира. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинцев не посещать мундиаль, а каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" отменили трансляцию матчей. 11 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление о запрете трансляции в Украине чемпионата мира, но его так и не включили в повестку дня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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