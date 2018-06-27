Режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь. Об этом заявил военный зритель и местные врачи 27 июня, передает со ссылкой на The Washington Post.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что больницы бомбардируют неподалеку иорданской границы в городах Саида, Джиза и Мусайра.



Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.

Поддерживаемое Россией наступление направлено на то, чтобы вернуть последнюю часть удерживаемой оппозицией территории Сирии, которая не находится под защитой иностранных государств.



Как сообщал , режим Башара Асада и его сторонники в течение шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии.

Напомним, сирийская армия готовится к масштабной наступательной операции в южной провинции Дарья, для чего отправила туда в субботу большое количество военной техники.

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