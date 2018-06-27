|Обострение на юге Сирии: разбомблены три больницы
|27.06.2018 18:49
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Режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь. Об этом заявил военный зритель и местные врачи 27 июня, передает со ссылкой на The Washington Post.
Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что больницы
бомбардируют неподалеку иорданской границы в городах Саида, Джиза и
Мусайра.
Поддерживаемое Россией наступление направлено на то, чтобы
вернуть последнюю часть удерживаемой оппозицией территории Сирии,
которая не находится под защитой иностранных государств.
Напомним, сирийская армия готовится к масштабной наступательной операции в южной провинции Дарья, для чего отправила туда в субботу большое количество военной техники.