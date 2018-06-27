Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в письмах к главе администрации президента России Антону Вайно и спикеру Кремля Дмитрию Пескову попросила помогать в посещении граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова: Песков часто заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов Фото: Людмила Денісова / Facebook "Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом РФ Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы", – подчеркнула Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1994663717273034 Кроме того, она обратилась к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который часто заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов."В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой не дали никаких результатов. И прошу его проинформировать президента РФ о том, что данные мне как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются", – подчеркнула Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1994683980604341 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова заявляла, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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