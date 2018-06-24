Определенная часть украинского общества воспринимает нападения на лагеря ромов с молчаливым согласием, и это тревожный сигнал, считает глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москаль провел параллели между современной Украиной и нацистской Германией Фото: Александр Хоменко / Gordonua com "Тот факт, что подобные нападения на ромские лагеря происходят регулярно и в разных уголках страны, приводит параллели с нацистской Германией – тогда члены военизированных и полулегальных организаций так же громили ромские поселения и выглядели в глазах значительной части общества защитниками арийской нации. Разница между тогдашней Германией и нынешней Украиной в том, что у нас такие погромы власть не подстрекает", – сказал он.По словам Москаля, украинские "правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием"."Это очень тревожный сигнал", – заявил глава облгосадминистрации.Он отметил, что в Закарпатье проживает половина всех ромов Украины."Не говорим, что с ромами нет проблем, но решаем их путем интеграции ромов в общество, а не погромами, избиением (в том числе маленьких детей) или убийствами. Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с привлечением правоохранительных органов, где это необходимо. А ксенофобия – это прямой путь к изоляции Украины", – подчеркнул Москаль.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег, в результате чего погиб один человек и ранены трое, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников.В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление Национальной полиции во Львовской области открыло уголовное производство по данному факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами. В отдел полиции по подозрению в нападении доставили 12 человек, полиция открыла уголовное производство. После допроса задержанных отпустили.7 июня активисты "национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева.Беспокойство по поводу нападения на ромов выразили посольство Франции в Украине, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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