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Москаль о нападении во Львове на ромов из Закарпатья: Страна скатывается к экстремизму
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24.06.2018 15:35
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Определенная часть украинского общества воспринимает нападения на
лагеря ромов с молчаливым согласием, и это тревожный сигнал,
считает глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москаль провел
параллели между современной Украиной и нацистской Германией Фото:
Александр Хоменко / Gordonua com "Тот факт, что подобные нападения
на ромские лагеря происходят регулярно и в разных уголках страны,
приводит параллели с нацистской Германией – тогда члены
военизированных и полулегальных организаций так же громили ромские
поселения и выглядели в глазах значительной части общества
защитниками арийской нации. Разница между тогдашней Германией и
нынешней Украиной в том, что у нас такие погромы власть не
подстрекает", – сказал он.По словам Москаля, украинские
"правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть
общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием"."Это очень
тревожный сигнал", – заявил глава облгосадминистрации.Он
отметил, что в Закарпатье проживает половина всех ромов Украины."Не
говорим, что с ромами нет проблем, но решаем их путем интеграции
ромов в общество, а не погромами, избиением (в том числе маленьких
детей) или убийствами. Если мы выбрали путь в Европу, то должны
решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с
привлечением правоохранительных органов, где это необходимо. А
ксенофобия – это прямой путь к изоляции Украины", –
подчеркнул Москаль.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине
Львова совершено набег, в результате чего погиб один человек и
ранены трое, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие –
ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников.В
последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские
поселения.21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили
ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь
мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла
уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь
ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление
Национальной полиции во Львовской
области открыло уголовное производство по данному
факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в
Тернопольской области с битами. В отдел полиции по
подозрению в нападении доставили 12 человек, полиция открыла
уголовное производство. После допроса задержанных отпустили.7
июня активисты "национальных дружин" топорами и
молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке
Киева.Беспокойство по поводу нападения на ромов
выразили посольство Франции в Украине, уполномоченная
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила
Денисова и глава мониторинговой миссии ООН по правам
человека в Украине Фиона Фрейзер.
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