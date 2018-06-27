В результате боевых действий на линии разграничения на Донбассе
в течение сегодняшнего дня погибло трое украинских военнослужащих и
еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении
пресс-центра штаба Объединенных сил, передает
"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим
прекращения огня. 4 раза с запрещенного минскими договоренностями
оружия", - отметили в штабе.
В частности, по данным пресс-центра, на Мариупольском направлении
бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и
Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и
стрелковое оружие.
"Наши позиции у Богдановки боевики российских оккупационных войск
испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами.
Вследствие вражеского обстрела три украинских военнослужащих
получили ранение несовместимые с жизнью", - отметили в штабе и
добавили, что в результате активных боевых действий в районе
населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил
ранения.
На Луганском направлении, как сообщили в пресс-центре, беспокойно
было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции
обстреливались с 82-мм миномета.
Кроме того, на Донецком направлении соперник вел беспокоящий огонь
по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.
Сейчас, отметили в штабе, потери врага уточняются.
В штабе ООС заверили, что Объединенные силы полностью контролируют
ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их
усиливать.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции
Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так
называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них
11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В результате активных боевых действий один украинский
военнослужащий погиб, еще двое ранены.
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