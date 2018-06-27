Решение о продлении следствия по делу делу капитана керченского
судна "Норд" Владимира Горбенко было принято 26 июня, сообщила
пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. 11 апреля
Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с
запретом посещать Крым Фото: ru.krymr.com Она отметила, что
соответствующее решение было принято 26 июня.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находилось 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна до 31 мая, его подозревают
в нарушении порядка въезда на временно оккупированную
территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного
кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10
апреля Горбенко отпустили под залог. После
этого он побывал на допросе в Службе безопасности
Украины. Членов экипажа "Норда" СБУ также допрашивала.В
этот же день Горбенко сообщили о новом подозрении – в
совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины
(незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим
промыслом).11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под
личное обязательство с запретом посещать Крым. 19 июня суд
отказался продлить ему запрет на выезд в Крым. Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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