Решение о продлении следствия по делу делу капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко было принято 26 июня, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. 11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым Фото: ru.krymr.com Она отметила, что соответствующее решение было принято 26 июня.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После этого он побывал на допросе в Службе безопасности Украины. Членов экипажа "Норда" СБУ также допрашивала.В этот же день Горбенко сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым. 19 июня суд отказался продлить ему запрет на выезд в Крым. Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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