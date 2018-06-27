|Украина недовольна изменениями в законе про ИНП Польши, - посольство
|27.06.2018 18:58
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В то же время украинская сторона расценивает изменения в закон о ИНП как проявление готовности польской стороны к просмотру и других его положенийИзменения в закон об Институте национальной памяти, за которые Сейм Польши проголосовал в среду, 27 июня, не удовлетворяют украинскую сторону.
Фото: dt.ua
Такое мнение высказал Временный поверенный в делах Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает "Укринформ".
"К сожалению, Сейм Польши не воспользовался нынешней хорошей возможностью, чтобы рассмотреть также те положения, которые вызывают наше беспокойство и мешают нормальному конструктивному сотрудничеству по вопросам исторической памяти. Изменения в закон о ИНП от 26 января вызвали беспокойство Израиля, США и Украины. Сегодняшнее же голосования не удовлетворило надежд украинской стороны", - заявил Зварыч.
В то же время он подчеркнул, что украинская сторона расценивает нынешнее внесения изменений в закон о ИНП как "проявление готовности польской стороны к пересмотру тех его положений, которые создали нежелательные препятствия для сотрудничества Польши с партнерами, в том числе с Украиной".
"Фактически, благодаря принятым изменениям снимается одно из предостережений, которое выдвигала также украинская сторона, о невозможности ведения открытой и объективной дискуссии по вопросам трагической украинско-польской истории под угрозой уголовного преследования", - отметил украинский дипломат.
Он добавил, что украинская сторона внимательно отслеживает прохождение в Конституционном суде Польши обращения президента Польши с замечаниями по терминологии "Украинский националист" и "Восточная Малопольша".
"Надеемся, что в ближайшее время с учетом позиции Конституционного суда будут внесены новые изменения в закон о ИНП, которые полностью откроют путь к дальнейшему конструктивному взаимодействию между Украиной и Польшей по вопросам исторической памяти", - отметил Временный поверенный в делах Украины в Польше.
Напомним, Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.