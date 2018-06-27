Отец звездного Майкла Джексона Джо Джексон умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник, передает

Ранее, как пишет издание, Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он при смерти.

Напомним, Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и руководил собственным лейблом Ivory Tower International Record.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира