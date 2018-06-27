|Отец Майкла Джексона умер
|27.06.2018 19:04
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Отец звездного Майкла Джексона Джо Джексон умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник, передает
Ранее, как пишет издание, Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он при смерти.
Напомним, Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и руководил собственным лейблом Ivory Tower International Record.
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