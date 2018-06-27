Для демонстрации усиления своего присутствия в Азовском море Россия перебросила даже два малых ракетных корабля из Каспийского моря, отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Морские пути к портам Бердянска и Мариуполя взяла под контроль РФ Фото: ЕРА "Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня, по данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления", – сказал он.По словам представителя ГУР, Россия взяла под контроль все морские пути к портам Бердянска и Мариуполя."Они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону в Азовском море... Количество судов, подлежащих осмотру со стороны РФ, увеличивается", – отметил Скибицкий.18 мая Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет действовал до 23 мая.Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.Соглашение о разграничении этого моря линией госграницы так и не было подписано. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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