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В Азовское море зашли 40 российских боевых катеров – украинская разведка
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27.06.2018 19:06
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Для демонстрации усиления своего присутствия в Азовском море Россия
перебросила даже два малых ракетных корабля из Каспийского моря,
отметил представитель Главного управления разведки Министерства
обороны Украины Вадим Скибицкий. Морские пути к портам Бердянска и
Мариуполя взяла под контроль РФ Фото: ЕРА "Очень активные действия
начались в мае 2018 года. На сегодня, по данным военной разведки,
около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского
моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера
ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля
перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация
усиления", – сказал он.По словам представителя ГУР, Россия
взяла под контроль все морские пути к портам Бердянска и
Мариуполя."Они очень активно начали контролировать все, что
происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону в Азовском
море... Количество судов, подлежащих осмотру со стороны РФ,
увеличивается", – отметил Скибицкий.18 мая Россия
ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море
из-за проведения боевых стрельб. Ограничения коснулись той
части моря, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой
областям Украины. Запрет действовал до 23 мая.Договор 2003
года предусматривает, что Азовское море, которое является
внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией
государственной границы в соответствии с соглашением между
сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные
корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или
Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются
в Азовском море и Керченском проливе свободой
судоходства.Соглашение о разграничении этого моря линией госграницы
так и не было подписано.
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