Украинское представительство антикоррупционной сети Transparency International и общественные организации подали иск в главный суд с требованием отменить приказ президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в сообщении Transparency International, передает со ссылкой на .

В Transparency отметили, что назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ, так как его кандидатура не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на должность. В частности, у него нет значительного опыта работы в органах досудебного следствия, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.

В организации подчеркивают, что членство в украинской парламентской делегации в не может считаться необходимым опытом для работы аудитором НАБУ, так как не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов. Кроме того, непродолжительная работа в прокуратуре не может быть расценена, как "значительный опыт".

"Мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", - отметил исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин.

Антикоррупционные организации убеждены, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, так как на основе ее выводов парламент может принять решение об увольнении директора НАБУ.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита", - отметил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Напомним, ранее немецкое издание DW писало, что у семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии.

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