Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два большие дела. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека - ред.) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве", - написал он.

Лещина добавил, что этого решения украинская сторона ждала с октября 2016 года.

Как сообщал Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации.

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