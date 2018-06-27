Макс Поляков и коммерческая организация EOS разрабатывают новые инструменты для аналитики геоданных и стремительными темпами покоряют рынок данных спутникового мониторинга Земли. Фото: EOS / Facebook Компания украинского предпринимателя Макса Полякова EOS (Earth Observing System – Система Наблюдения Земли) представила EOS Platform – новый инструмент для поиска, хранения, анализа и обработки спутниковых изображений и геопространственных данных, полученных благодаря технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). ДЗЗ Фото: EOS / Facebook EOS Platform, созданная под эгидой Максима Полякова, изначально была задумана как продукт, способный обрабатывать любые виды данных. В результате эта технология поддерживает многочисленные типы сенсоров и позволяет анализировать эти данные в реальном времени.Преимущество новой платформы Макса Полякова в масштабной и регулярно пополняемой базе данных. Она разработана с учетом большого количества научных исследований и уникальных случаев применения в 22 различных отраслях. На стыке больших технических возможностей платформы и обширной базы знаний о применении данных наблюдения за поверхностью Земли в различных сферах был создан EOS Neural Atlas. Он демонстрирует весь потенциал, которым обладают данные ДЗЗ в решении различных проблем, если их объединить с аналитическими методами. Под руководством генерального директора Марка Фагана компания постоянно улучшает продукт EOS Neural Atlas, добавляя все больше спутниковых данных и объединяя их с различными аналитическими методами. Такой подход создает новые варианты использования функционала продукта. Первым продуктом, который разработала компания Максима Полякова (Max Polyakov) был интуитивно понятный веб-инструмент для оценки, обработки и загрузки спутниковых снимков – LandViewer. “Интерфейс похож на Google Maps”, – говорит основатель Макс Поляков. С помощью LandViewer специалисты и организации могут осуществлять анализ данных наблюдения за поверхностью Земли, полученных с разных типов датчиков. Эффективное городское планирование, оценка посевов и спектральный анализ лесного покрова – это только часть возможностей, которые дают интуитивно понятные и доступные технологии обработки спутниковых изображений. Информация о географическом местоположении уже доступна большинству людей, и чем удобнее становятся платформы для работы с геоданными, тем больше информации можно получить. Компании, которые понимают этот тренд, создают сервисы для изучения, визуализации и хранения аэрокосмических снимков. Платформа EOS Platform предлагает набор сервисов, с которыми можно работать прямо в окне браузера. “Главными особенностями платформы являются полная автономность и использование облачных вычислений, – рассказывает Макс Поляков. – “Один из сервисов – EOS Processing – может выполнять более 16 различных операций по обработке спутниковых и аэрофотоснимков; еще один инструмент EOS Vision осуществляет картографическую визуализацию и анализ векторных данных”. Пользователи могут работать с разнообразными геопространственными данными со спутников, дронов и самолетов. Благодаря облачному хранилищу EOS Storage пользователи могут прибавлять собственные файлы или использовать уже загруженные изображения. По словам основателя компании Макса Полякова (Max Polyakov), инструменты EOS поддерживают работу с растровыми данными в браузере, а также через API. Векторные данные можно обрабатывать в EOS Vision, который поддерживает форматы GeoJSON, ESRI Shapefile, KML и др. Зарегистрированный пользователь может выбрать любой спектральный индекс и произвести расчет в том же окне, а также экспериментировать со спектральными каналами и создавать новые, более подходящие комбинации. Как утверждает Макс Поляков, EOS Platform предлагает ряд индексов для анализа почвы, ландшафта, растительности и пожароопасных зон. Все продукты EOS имеют понятный интерфейс, который можно настраивать под конкретную задачу. Используя цифровые инструменты анализа изображений, можно обнаружить изменения ландшафта, например, отследить вырубку леса на протяжении заданного периода времени, максимально точно определить границы сельскохозяйственных земель, подсчитать автомобили на парковке и др. Пользователь может улучшить необработанные данные во время предварительной обработки, используя функции распознавания атмосферных явлений. “EOS дает полный пакет инструментов для обработки изображений: фотограмметрию, алгоритмы для распознавания объектов (транспортных средств, строений, нефтяных вышек), растровый редактор и др. Такого функционала нет у большинства популярных сервисов”, – констатирует Макс Поляков (Max Polyakov). “Данные наблюдений за поверхностью Земли впервые собраны в одну облачную платформу с эффективными инструментами аналитики, а также гибкой настройкой для экспертов в разных сферах бизнеса, – добавил основатель. – Мы постоянно обновляем базу спутниковых снимков, таким образом помогая всем желающим разрабатывать приложения для управления строительством, логистикой, промышленностью и экологическими активами”. EOS Platform может выступать эффективным помощником при устранении природных катаклизмов.Спутниковый мониторинг сельскохозяйственных культурEarth Observing System (EOS), основанная Максом Поляковым, также выпустила EOS Crop Monitoring – облачную платформу для компаний, организаций и частных лиц, которые работают в сфере сельского хозяйства: поставщиков сельскохозяйственной техники и сырья, фермеров, специализированных страховых компаний и трейдеров.EOS Crop Monitoring осуществляет комплексный анализ аэрокосмических снимков. В результате пользователи могут получить карты классификации типов зерновых культур для конкретной местности, информацию о прогнозируемой урожайности, границах полей, показателях роста, состоянии посевов, влажности почв и погодных условиях в выбранной местности, как в масштабах одного поля, так и целого региона или страны. Фото: EOS / Instagram EOS Crop Monitoring может предоставляться по лицензии White Label, благодаря чему партнеры компании Максима Полякова EOS могут предлагать своим клиентам полезные сервисы для более эффективного сотрудничества между всеми участниками цепи поставок в сельском хозяйстве. Команда EOS разработала многоуровневый алгоритм глубинного обучения, который позволяет точно классифицировать типы сельскохозяйственных культур на основе данных, полученных со спутниковых изображений. Главным элементом алгоритма является нейронная сеть, которая используется для сегментации изображения и восстановления недостающих данных. Уникальность EOS Crop Monitoring состоит том, что этот инструмент включает в анализ как текущие, так и архивные данные наблюдений. Созданная под руководством Макса Полякова, эта функция дает возможность в короткий срок определить эффективность полевых работ в период вегетации растений, а также определить районы с потенциально высоким риском засух, града, наводнений и т.п. Возможности этого сервиса включают в себя надежные алгоритмы для более точной оценки аграрной статистики, прогнозирования урожайности, сезонный мониторинг состояния посевов с учетом текущих и исторических данных, что позволяет более эффективно управлять рисками. Благодаря обширной базе данных спутниковых снимков система аналитики данных EOS Макса Полякова предоставляет пользователям новые расширенные возможности, такие как способность отслеживать показатели роста сельскохозяйственных культур в любой зоне посева и в любое время. Используя гибкий и масштабируемый интерфейс программирования (API), созданная Максимом Поляковым компания помогает своим партнерам расширять функционал их инструментов и повышать эффективность работы. С помощью передовых технологий и сервисов клиенты могут получить изображения с различных спутников с коротким интервалом обновления, как для небольшой территории, так и для целого региона.Хакатон космических инноваций Фото: delo.ua В этом году Макс Поляков (Max Polyakov) и основанная им компания EOS стали организаторами национального украинского этапа международного конкурса космических инноваций ActInSpace. Организация непосредственно заинтересована в развитии космической индустрии, поскольку сама компания помогает решать множество задач, основываясь на анализе аэрокосмических снимков.В Международном конкурсе космических инноваций ActInSpace впервые будет участвовать украинская команда. Событие в формате хакатона ActInSpace проводится в десятках стран с целью поиска передовых идей, связанных с космическими данными и технологиями. Хакатон ActInSpace был впервые организован Национальным центром космических исследований Франции в 2014 году и проводится раз в два года. За довольно короткий срок этот инновационный проект стал международным. Например, в 2018 году ActInSpace проходил сразу в 70 городах и 35 странах. Основатель компании EOS Макс Поляков заявляет, что события, подобные хакатону ActInSpace, расширяют взаимодействие между предпринимателями и экспертами отрасли. Чтобы развивать космическую индустрию и знакомить участников с вызовами и рисками ее рынка, компания решила организовать такой хакатон в Киеве. Национальный этап конкурса состоялся в Киеве 25–26 мая. В конец вошли три команды, но представить свой проект на международном конкурсе сможет только одна. По результатам отбора Space Cossacks выступят на международном соревновании в рамках французского Toulouse Space Show 27 июня. Макс Поляков говорит, что украинская команда имеет высокие шансы на победу. Гибридная платформа, которую разработала украинская команда, объединила в себе разработки в области дронов и аэростатов. Она может изменять объем и подъемную силу, а также находиться в полете на протяжении 24 часов. Высота, на которую может подниматься образец продукта Space Cossacks, равна пяти километрам. Потенциальные заказчики данной разработки – специалисты и компании, которые используют БПЛА в Европе, считает Макс Поляков (Max Polyakov), основатель компании. Команда Space Cossacks также принимала участие в конкурсе инженерных стартапов, который ежегодно организовывает Ассоциация Ноосфера. На конкурсе Vernadsky Challenge 2017, который поддерживает EOS Макса Полякова, проект от Space Cossacks был признан одним из лучших и вошел в конец. Владимир Васильев, руководитель украинского представительства компании, входил в состав жюри украинского конкурса. Он отмечает, что в космической отрасли все большую инициативу берут на себя частные компании. Украине предстоит еще много работать над тем, чтобы попасть в этот мировой тренд и в полной мере реализовать свой потенциал. У команд есть инновационные идеи, но нет рабочей бизнес-модели. Есть разработки и решения проблем отрасли, но не проработана монетизация. Сегодня важно создавать и развивать экосистему предпринимательства. Если компания найдет свою нишу, сможет продемонстрировать свое конкурентное преимущество и заслужить интерес аудитории, то легко одолеет в своем рыночном сегменте и государство, и крупные корпорации, как это сделала компания Максима Полякова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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