Очень важным элементом любого гаджета является его аккумулятор

Очень важным элементом любого гаджета является его аккумулятор. Именно он обеспечивает главную удобство портативных устройств - возможность автономного использования в течение длительного времени.

Обычно рабочий ресурс смартфонов совпадает с ресурсом батареи. Но иногда случается так, что емкость АКБ падает, и в пользовании телефоном возникают проблемы. Тогда возникает вопрос о замене или устройства, или батареи. Конечно, второй вариант значительно удобнее и дешевле.

Когда нужно менять аккумулятор