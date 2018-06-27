|Prestigio приобретает популярность в Украине
|27.06.2018 19:14
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Очень важным элементом любого гаджета является его аккумуляторПродукция бренда Prestigio быстро продвигается на украинском рынке благодаря интенсивной рекламе, расширению модельного ряда и демократичным ценам.
Очень важным элементом любого гаджета является его аккумулятор. Именно он обеспечивает главную удобство портативных устройств - возможность автономного использования в течение длительного времени.
Обычно рабочий ресурс смартфонов совпадает с ресурсом батареи. Но иногда случается так, что емкость АКБ падает, и в пользовании телефоном возникают проблемы. Тогда возникает вопрос о замене или устройства, или батареи. Конечно, второй вариант значительно удобнее и дешевле.
Когда нужно менять аккумулятор
Существует несколько факторов, которые можно считать сигналами, девайс нуждается в новой аккумуляторной батареи. Если устройство:
то надо задуматься о приобретении нового аккумулятора для вашего Prestigio.
Если визуальных повреждений не наблюдается и телефон эксплуатировался мало или очень осторожно, есть вероятность, что причина в зарядном устройстве или коннекторе зарядки. В первом случае надо воспользоваться другим зарядным, а во втором - обратиться в ремонтную мастерскую для диагностики.
Если специалист подтвердит, что аккумулятор исчерпал свой рабочий ресурс, придется покупать новую АКБ.
Где покупать
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