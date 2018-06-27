В среду, 27 июня, музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что на момент смерти Джексону было 89 лет. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

По данным источника, в июне его госпитализировали с последней стадией рака поджелудочной железы.

В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза. У него было десять детей. Все они, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоявшей из его сыновей.

Как сообщал svodka.net ранее, отца Майкла Джексона Джо Джексона в возрасте 89 лет госпитализировали .

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