В МИД РФ заявляют, что российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла брошен молдавской стороной провокационный проект резолюции ... С трагических событий 1992 прошло не так много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, и не только в Кишиневе, успели подзабыть тот неоспоримый факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. и по этот день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье", - заявляют в ВС РФ.

Российская сторона считает, что принятие резолюции может "взорвать непрочный прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования".

"В связи с этим рассматриваем эту инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки накануне предстоящих парламентских выборов", - заявили в российском ведомстве.

Напомним, Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.