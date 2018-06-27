Уже через месяц, 27 июля, украинцы смогут наблюдать необычайно долгое лнаш сайтое затмение, во время которого Луна приобретет "кровавый" оттенок. Об этом сообщает издание со EarthSky.

Астрономы ожидают, что полное лнаш сайтое затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное затмение будет продолжаться 3 часа и 55 минут. Таким образом, оно должно стать самым продолжительным лнаш сайтым затмением в 21 веке.

В Украине затмение начнется вечером 27 июля, примерно в 21:24 по киевскому времени, когда полутень Земли коснется Луны. В полную фазу затмение войдет в 22:30 - в это время Луна станет полностью красной. Своего апогея затмение достигнет в 23:22.

Кроме украинцев затмение смогут увидеть жители Восточного полушария, в Южной Америке и Новой Зеландии его можно будет наблюдать лишь частично, а Северная Америка вообще пропустить "кровавую" Луну.



Как сообщал , Украину накроют магнитные бури 28 и 29 июня.

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