27 июня в 21.00 в Москве на стадионе "Спартак" встретятся сборные Сербии и Бразилии. Южноамериканцам для выхода в плей-офф довольно ничьей, но победа даст больше шансов на выход с первого места. Сербам необходимо только выигрывать. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Команда Марсело проведет решающий матч группового этапа Фото: ЕРА // // Матч обслужит иранский арбитр Алиреза Фагани.Фаворит матча – сборная Бразилии, коэффициент на ее победу в букмекерской конторе William Hill составляет 1,50, на ничью – 4,00, на Сербию – 7,00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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