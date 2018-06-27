|Каталонский референдум: Пучдемона привлекут к ответственности
|27.06.2018 19:26
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главный суд Испании отклонил апелляцию 15 каталонских чиновников, которых обвиняют в сепаратизме и решил, что они должны быть привлечены к ответственности за бунт, неуважение и неправильное использование государственных средств. Об этом сообщает со ссылкой на АР.
Отметим, что между обвиняемых есть в прежний каталонский
руководитель Карлес Пучдемон, который покинул страну, чтобы
избежать тюрьмы, а сейчас находится в Германии, ожидая решения об
экстрадиции.
Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.