|LG V40 первым в мире получит пять камер - СМИ
|27.06.2018 19:26
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Будущий флагманский смартфон LG V40 первым в мире получит пять камер. Об этом пишет со ссылкой на источник, пишет со ссылкой на .
Двойная камера будет располагаться на фронтальной панели устройства, в то время, как на тыльной - тройная.
Сообщается, что фронтальная камера будет задействована системой распознавания лица для разблокировки гаджета. Предполагается, что система будет аналогична той, которую получил флагман .
Также ожидается, что смартфон получит "вырез" вверху экрана и дизайн в стиле LG G7.
По части тройной камеры сообщается, что она получит стандартный широкоугольный объектив, "сверхширокий объектив LG", а информации по третьему сенсору пока нет.
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